Відома українська телеведуча Олександра Лобода, зірка "ПроФутболу", показала себе в максимально гарячому образі
На фото красуня стояла в чорній куртці, під якою можна побачити боді. Лобода поступово почала її знімати, залишивши звисати на руках. Волосся у Олександри було розпущеним, що зробило кадри більш спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку фотографа дівчини.
"У передчутті чогось нового...",- написано під кадрами.
Фанати неї ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "знімай решту".
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Повідомлялося, що відома ведуча Олександра Лобода підкорила своїх шанувальників у соціальній мережі.
Телеведуча поділилася своїми враженнями від кінострічки, але більше привернула увагу не так своїми рекомендаціями, як спокусливим фото, яким вона супроводила пост.
На знімку дівчина позує у відвертому вбранні, засвітивши груди.
"Це найкраще ваше фото. Без варіантів!", "Яка ж ви красива!", "Уууух!яка ви)", " неймовірно красива фотографія. Саша ви справжня красуня«, " Ого,Бомба!!",- написали фанати.
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На фото красуня стояла в Білій короткій сукні з жовтим ременем на талії. Олександра позувала на виході на сектор стадіону НСК "Олімпійський". Лобода без збентеження демонструвала свою вишукану фігуру і посміхалася на камеру, а волосся залишила розпущеним.
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