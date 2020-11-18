Відома українська телеведуча Олександра Лобода, зірка "ПроФутболу", показала себе в максимально гарячому образі

На фото красуня стояла в чорній куртці, під якою можна побачити боді. Лобода поступово почала її знімати, залишивши звисати на руках. Волосся у Олександри було розпущеним, що зробило кадри більш спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку фотографа дівчини.

"У передчутті чогось нового...",- написано під кадрами.

Фанати неї ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "знімай решту".

Повідомлялося, що відома ведуча Олександра Лобода підкорила своїх шанувальників у соціальній мережі.

Телеведуча поділилася своїми враженнями від кінострічки, але більше привернула увагу не так своїми рекомендаціями, як спокусливим фото, яким вона супроводила пост.

На знімку дівчина позує у відвертому вбранні, засвітивши груди.

"Це найкраще ваше фото. Без варіантів!", "Яка ж ви красива!", "Уууух!яка ви)", " неймовірно красива фотографія. Саша ви справжня красуня«, " Ого,Бомба!!",- написали фанати.

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На фото красуня стояла в Білій короткій сукні з жовтим ременем на талії. Олександра позувала на виході на сектор стадіону НСК "Олімпійський". Лобода без збентеження демонструвала свою вишукану фігуру і посміхалася на камеру, а волосся залишила розпущеним.

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