Известная украинская телеведущая Александра Лобода, бывшая ведущая "ПроФутбол", показала себя и рассказала о будильнике
На фото Лобода позировала в рубашке, которую приспустила с плеч, а также черном топике под ней. Волосы у Александры были распущенными, а образ красотка дополнила украшениями на руке. Девушка лежала на простынях и закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Откладываю будильник и встаю с третьего звонка. Знакомо?", - написала красотка под фото.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
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"Кто придумал вставать рано тому и в ад без очереди. Ненавижу просыпаться рано от будильника", "Не знакомо", "Сын, три года, просыпается в 6.30 каждое утро. Поэтому тут без вариантов поспать. А в выходной в 8 утра уже позавтракали и складываем пазлы. Высыпайтесь, пока это возможно", "Самая красивая", "О, да!", "Сладенькая", "Та да, знакомо, есть такое".
Сообщалось, что бывшая жена экс-капитана «Динамо» Ирина Морозюк посветила великолепными изгибами, нарядившись в одно боди.
«Если кроссовки, то….» - говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии Морозюк позирует в одном боди, эффектно присев возле камеры.
Напомним, экс-ведущая "ПроФутбола" в узком топе впечатлила новыми развлечениями на диване
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