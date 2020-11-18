Известная украинская телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбола", показала себя в максимально горячем образе
На фото красотка стояла в черной куртке, под которой можно увидеть боди. Лобода постепенно начала ее снимать, оставив свисать на руках. Волосы у Александры были распущенными, что сделало кадры более соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку фотографа девушки.
"В предвкушении чего-то нового...", - написано под кадрами.
Фанаты нее ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Снимай остальное".
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Сообщалось, что известная ведущая Александра Лобода покорила своих поклонников в социальной сети.
Телеведущая поделилась своими впечатлениями от киноленты, но больше привлекла внимание не так своими рекомендациями, как соблазнительным фото, которым она сопроводила пост.
На снимке девушка позирует в откровенном наряде, засветив грудь.
«Это лучшее ваше фото. Без вариантов!», «Какая же Вы красивая!», «Уууух!какая вы)», «Невероятно красивая фотография. Саша вы настоящая красотка», «Ого,Бомба!!», - написали фанаты.
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На фото красотка стояла в белом коротком платье с желтым ремнем на талии. Александра позировала на выходе на сектор стадиона НСК "Олимпийский". Лобода без смущения демонстрировала свою изысканную фигуру и улыбалась на камеру, а волосы оставила распущенными.
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