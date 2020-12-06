Популярна українська фітнес-модель Юлія Мішура спокусила шанувальників, посвітивши бездоганними формами без білизни

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

"Жінка!...створення слабке і підступне», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії мішура позує, позбувшись бюстгальтера і залишившись в одних стрінгах. Форми при цьому знаменитість вирішила прикрити руками, проте вийшло це у дівчини не дуже добре. Проте, шанувальники прийшли в» дикий " захват від побаченого.

"Ого!", "це справжня пожежа», "розкішна фігура", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська фітнес-модель Юлія мішура показала себе і привітала всіх.

На фото Юлія позує в кофті, яку вирішила задерти по самий бюст. Образ дівчина доповнила трусиками, які можна помітити знизу. Мішура не соромилася і хвалилася рельєфним пресом і пишним бюстом, який частково було видно. Завдяки цьому кадр вийшов досить провокаційним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це п'ятниця, дитинко", - написала дівчина під фото.

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