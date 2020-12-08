Настя Івлєєва, Надя Дорофєєва, Оля Полякова і інші зірки показали свою красу на тілах

На першому фото позує Настя Івлєєва. Зірка посміхалася на камеру і хвалилася двома тату. У красуні на одній руці можна побачити серце з літаком, а на другій руці квітка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому фото вже була Надя Дорофєєва. Красуня позувала в шортах і бікіні, а образ доповнила капелюшком. На руках у красуні можна побачити кілька тату.

Закриває трійку Оля Полякова. Зірка стояла в шортиках за столом і готувала. На плечі у красуні можна побачити невелике тату, яке вона досить рідко показує.

На четвертому фото позує Дуа Липа. Красуня сиділа в латексному костюмі за столом і виставила руки вперед. На них можна побачити кілька невеликих тату, які співачка не приховує.

На п'ятому місці колишня дружина Миколи Морозюка-Ірина. Красуня має багато тату, але найлегендарніше - відбиток губ на бюста, який вона показує завжди в розкішних декольте. На руках у зірки можна побачити ще безліч татуювань, які встигла зробити екс-дружина футболіста.

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