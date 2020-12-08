Настя Ивлеева, Надя Дорофеева, Оля Полякова и другие звезды показали свою красоту на телах

На первом фото позирует Настя Ивлеева. Звезда улыбалась на камеру и хвасталась двумя тату. У красотки на одной руке можно увидеть сердце с самолетом, а на второй руке цветок. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором фото уже была Надя Дорофеева. Красотка позировала в шортах и бикини, а образ дополнила шляпкой. На руках у красотки можно увидеть несколько тату.

Закрывает тройку Оля Полякова. Звезда стояла в шортиках за столом и готовила. На плече у красотки можно увидеть небольшое тату, которое она довольно редко показывает.

На четвертом фото позирует Дуа Липа. Красотка сидела в латексном костюме за столом и выставила руки вперед. На них можно увидеть несколько небольших тату, которые певица не скрывает.

На пятом месте бывшая жена Николая Морозюка - Ирина. Красотка имеет много тату, но самое легендарное - отпечаток губ на бюста, который она показывает всегда в роскошных декольте. На руках у звезды можно увидеть еще множество татуировок, которые успела сделать экс-супруга футболиста.

Напомним, фигуристая Оля Полякова в леопарде лишила мужчин спокойствия, подкачав ягодицы

А еще Politeka писала, что юную дочь Поляковой вывели из себя нападки звездной мамы, девочка не стала молчать

Также Politeka сообщала, что эпатажная Полякова без лишней скромности показала, как выглядит после бурной ночи



