Ані Лорак, Настя Каменських, Тіна Кароль та інші зірки похвалилися святковими мейкапами

На першому фото показала себе Ані Лорак. Зірка була в чорній сукні і з шикарною зачіскою. Образ співачка доповнила вечірнім мейкапом, який підкреслив всі достоїнства зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже була Світлана Лобода. Красуня стояла в срібній сукні з чорними частинами. Виріз в наряді був до стегна, але зірку це не бентежило. Співачка доповнила образ вечірнім макіяжем.

Трійку закриває Тіна Кароль. Зірка посміхалася, стоячи в зеленій сукні з великим вирізом. Красуня підняла ручки вгору, щоб повністю показати достоїнства фігури, а образ доповнила яскравим макіяжем.

На четвертому фото Настя Каменських. Красуня стояла у вечірній сукні і посміхалася. Зірка зібрала волосся у великий хвіст, а образ доповнила шикарним макіяжем. Вигляд у красуні вийшов вище будь-яких похвал.

Оля Полякова закриває п'ятірку. Зірка була в цікавому вбранні, сидячи за конячкою, а на голові можна побачити корону. Співачка залишила волосся розпущеним, а макіяж ідеально доповнив образ королеви.

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