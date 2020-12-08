Ани Лорак, Настя Каменских, Тина Кароль и другие звезды похвастались праздничными мейкапами

На первом фото показала себя Ани Лорак. Звезда была в черном платье и с шикарной прической. Образ певица дополнила вечерним мейкапом, который подчеркнул все достоинства звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже была Светлана Лобода. Красотка стояла в серебряном платье с черными частями. Вырез в наряде был до бедра, но звезду это не смущало. Певица дополнила образ вечерним макияжем.

Тройку закрывает Тина Кароль. Звезда улыбалась, стоя в зеленом платье с большим вырезом. Красотка подняла ручки вверх, чтобы полностью показать достоинства фигуры, а образ дополнила ярким макияжем.

На четвертом фото Настя Каменских. Красотка стояла в вечернем платье и улыбалась. Звезда собрала волосы в большой хвост, а образ дополнила шикарным макияжем. Вид у красавицы вышел выше любых похвал.

Оля Полякова закрывает пятерку. Звезда была в интересном наряде, сидя за лошадкой, а на голове можно увидеть корону. Певица оставила волосы распущенными, а мейкап идеально дополнил образ королевы.

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