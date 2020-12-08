Колишня дружина зірки "Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала себе перед сном

На фото Ірина лежала в боді чорного кольору на ліжку. Красуня спокусливо вигнулася, щоб показати фанатам апетитну п'яту точку, яка була звільнена від одягу. Волосся у дівчини залишилися розпущеним, а образ доповнила Морозюк яскравими сережками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброї ночі", - підписала Ірина фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Чорт, забув для чого в Instagram зайшов", " думаю, що не вистачає в інсті! ! не пропадайте", "це приголомшливо"," Дзюба покинув чат"," виглядаєш дуже красиво"," гарної ночі, Барбі"," О, Іруня повернулася"," Львівська левиця"," що ти твориш", " а тепер спробуй заснути ,чоловічій половині, яка на тебе підписана після такої фотки на ніч!", "Ви залишили його на ніч, ваше бджолине диво?".

Повідомлялося, що колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, викликала фурор жарким танцем.

Цього разу красуня розмістила в сторіс кадри, на якому її зняли знизу. Зірка всіляко згиналася, демонструючи красиве тіло. Пишні груди чи не вивалювалися з вирізу Топіка.

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