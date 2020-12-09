Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в максимально гарячому образі

На фото Квітко здалася в джинсах і кофтині з величезним декольте. Волосся у красуні були розпущеним, а образ Анастасія доповнила стильним капелюшком і сумкою в руці. Пишний бюст прямо випирав з наряду, адже білизною він не був стиснутий в цей раз. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт, хлопці, я хочу представити", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау! Ви заслуговуєте власного журналу", "вражаюча краса" ," ти прекрасно виглядаєш, мені подобається твій наряд, він милий"," дуже красива ти дуже красива принцеса"," надзвичайно красивий"," ти прекрасна моя любов"," Благословенна чудова королева", " дуже красиво. Добрий день, міс", " красуня. Привіт з Чилі"," я хочу, щоб ти була моїм різдвяним подарунком, красива дівчина","дивовижна жінка дуже красива".

Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко влаштувала на пляжі сміливу фотосесію в чорному бікіні.

Як видно на одному з яскравих кадрів, який опублікували на фан-сторінці, дівчині є чим похвалитися.

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