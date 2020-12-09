Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в максимально горячем образе

На фото Квитко показалась в джинсах и кофточке с огромным декольте. Волосы у красотки были распущенными, а образ Анастасия дополнила стильной шляпкой и сумкой в руке. Пышный бюст прямо выпирал из наряда, ведь бельем он не был сжат в этот раз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет, ребята, я хочу представить", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау! Вы заслуживаете собственного журнала", "Впечатляющая красота", "Ты прекрасно выглядишь, мне нравится твой наряд, он милый", "Очень красивая ты очень красивая принцесса", "Чрезвычайно красивый", "Ты прекрасная моя любовь", "Благословенная великолепная королева", "Очень красиво. Добрый день, мисс", "Красотка. Привет из Чили", "Я хочу, чтобы ты была моим рождественским подарком, красивая девушка", "Удивительная женщина очень красивая".

Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко устроила на пляже смелую фотосессию в черном бикини.

Как видно на одном из ярких кадров, который опубликовали на фан-странице, девушке есть чем похвастаться.

Напомним, пышногрудая русская Кардашьян едва удержала свои «арбузики» за барной стойкой

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