Американська світська левиця та модель Кім Кардашьян вразила стильною фотосесією

Як передає Politeka.net, 40-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких продемонструвала пишну красу в елегантному вбранні.

Так, Кім з'явилася перед камерою в шовковому брючному костюмі блакитного кольору, підкресливши "осину" талію пояском. На голові у Кардашьян красувався строкатий беретик, а на руках мереживні рукавички. На шиї модель зав'язала стрічку в тон костюма.

"Dior Men @dior @mrkimjones", - підписала фото світська левиця.

На одному з кадрів пристрасна Кім ефектно присіла навпочіпки, сміливо розставивши ніжки, а на іншому позувала разом з молодим красенем.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"одержима"

"Приголомшуюча💙"

"досконалість❤️"

"Мить!!! 🔥"

"Справжня класика 👌"

"Як ти можеш бути такою красивою? 👑"

"Ніколи не промахується 🙌"

Раніше ми повідомляли, Кардашьян продемонструвала фігуру в бежевій водолазці. Пружна тканина найвигіднішим чином підкреслила її пишну "гідність".

Варто відзначити, що навіть на природі Кім намагається бути при повному параді. Видно, що вона нафарбована як багато зірок фарбуються тільки для зйомки. Щоб фото було незвичайним, модель послала своїм шанувальникам повітряний поцілунок.

"Внутрішній спокій", - підписала фото зірка.

"Найкрасивіша", "це красиво", "відмінно", "я так сильно тебе люблю", "приголомшливо", "гаряча крихітка", "чудовий наряд", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що спокусниця Кім Кардашьян підкреслила свої достоїнства зеленою шкірою:"Ого, яке декольте".

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