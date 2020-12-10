Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала себе і розповіла про героїв

На фото Ебі сидить в леопардовій білизні і поясі для панчіх. Красуня доповнила образ туфлями і прозорими панчохами, а волосся залишила розпущеним. Дівчина сиділа на стільці, на спинці якого можна побачити знятий плащ. Кадр вийшов дуже цікавим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не всі герої носять плащі ;) який з них вам більше подобається !? Коментар нижче", - написала зірка.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Обожнюю цей знімок, дитинко", "карколомне Малятко", "ти Культова красуня", "Номер один такий класичний"," ти приголомшливо виглядаєш"," ти легендарно красива", " чорно-біле завжди круто!", "Це 1 щасливий стілець", "Абсолютно чудово", "Ти виглядаєш так приголомшливо", " чи відповідає Ебігейл коли-небудь?". "Мені подобається чорно-білий, але ти чудовий".

Ми писали, що американська модель Ебігейл Ретчфорд в одній білизні позувала на вулиці.

Розкішна дівчина одягла тісний ліфчик, який стиснув її великий бюст. Тонкі лямки обплели її груди, роблячи на ній ще більший акцент.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд в прозорих мереживах не залишила місця для фантазії

А ще Politeka писала, що Ебі Ретчфорд насилу прикрила гідності, вмостившись на стільці без одягу

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд відкинула сором і засвітила бюст в білизні зі стрічок



