Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала себя и рассказала о героях

На фото Эби сидит в леопардовом белье и поясе для чулков. Красотка дополнила образ туфлями и прозрачными чулками, а волосы оставила распущенными. Девушка сидела на стуле, на спинке которого можно увидеть снятый плащ. Кадр получился очень интересным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не все герои носят плащи ; ) какой из них вам больше нравится !? Комментарий ниже", - написала звезда.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Обожаю этот снимок, детка", "Сногсшибательная малышка", "Ты культовая красавица", "Номер один такой классический", "Ты потрясающе выглядишь", "ты легендарно красивая", "Черно-белое всегда круто!", "Это 1 счастливый стул", "Абсолютно великолепно", "Ты выглядишь так потрясающе", "Отвечает ли Эбигейл когда-нибудь?", "Мне нравится черно-белый, но ты великолепен".

Мы писали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд в одном белье позировала на улице.

Роскошная девушка надела тесный лифчик, который сжал ее большой бюст. Тонкие лямки оплели ее грудь, делая на ней еще больший акцент.

Напомним, Эби Рэтчфорд в прозрачных кружевах не оставила места для фантазии

А еще Politeka писала, что Эби Рэтчфорд с трудом прикрыла достоинства, умостившись на стуле без одежды

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд отбросила стыд и засветила бюст в белье из ленточек



