Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в автомобілі

На фото красуня сидить в білому топі, а очі прикрила великими окулярами. Зірка залишила волосся розпущеним, а на руці можна побачити браслет. Красуня перебувала в машині на пасажирському сидінні і хвалилася шостим розміром бюста максимально близько. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили під фото більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Я люблю тебе, крихта"," Прекрасна Дорогоцінна любов моя"," Доброго ранку красуня, Анастасія, я тебе люблю"," Супер, чарівна красива дівчина"," Доброго ранку, красуня"," Абсолютно красиво"," я люблю цю дівчину"," в любові я засинаю і думаю від самотності, а коли ти приходиш до мене, я тебе принижую"," красива топ-кішка і спокусливий ідеал дівчини"," найгарячіша красуня", " тобі самотньо без мене? Почекай, Почекай, я вже в дорозі".

Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко влаштувала на пляжі сміливу фотосесію в чорному бікіні.

При цьому в чорному міні-бікіні Анастасія змогла в черговий раз підкреслити відразу і сідниці, і груди. Модель повернулася боком і відразу отримала сотні компліментів.

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