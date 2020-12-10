Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в автомобиле
На фото красотка сидит в белом топе, а глаза прикрыла большими очками. Звезда оставила волосы распущенными, а на руке можно увидеть браслет. Красотка находилась в машине на пассажирском сиденьи и хвасталась шестым размером бюста максимально близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили под фото более тысячи лайков и написали комментарии:
"Я люблю тебя, крошка", "Прекрасная драгоценная любовь моя", "доброе утро красавица, Анастасия, я тебя люблю", "Супер, прелестная красивая девушка", "Доброе утро, красавица", "Абсолютно красиво", "Я люблю эту девушку", "В любви я засыпаю и думаю от одиночества, а когда ты приходишь ко мне, я тебя унижаю", "Красивая топ-кошка и соблазнительный идеал девушки", "Самая горячая красотка", "Тебе одиноко без меня? Подожди, подожди, я уже в пути".
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Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко устроила на пляже смелую фотосессию в черном бикини.
При этом в черном мини-бикини Анастасия смогла в очередной раз подчеркнуть сразу и ягодицы, и грудь. Модель повернулась боком и сразу получила сотни комплиментов.
Напомним, русская Кардашьян ослепила размером своего бюста в космическом декольте
А еще Politeka писала, что пышногрудая русская Кардашьян едва удержала свои «арбузики» за барной стойкой
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