Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в автомобиле

На фото красотка сидит в белом топе, а глаза прикрыла большими очками. Звезда оставила волосы распущенными, а на руке можно увидеть браслет. Красотка находилась в машине на пассажирском сиденьи и хвасталась шестым размером бюста максимально близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили под фото более тысячи лайков и написали комментарии:

"Я люблю тебя, крошка", "Прекрасная драгоценная любовь моя", "доброе утро красавица, Анастасия, я тебя люблю", "Супер, прелестная красивая девушка", "Доброе утро, красавица", "Абсолютно красиво", "Я люблю эту девушку", "В любви я засыпаю и думаю от одиночества, а когда ты приходишь ко мне, я тебя унижаю", "Красивая топ-кошка и соблазнительный идеал девушки", "Самая горячая красотка", "Тебе одиноко без меня? Подожди, подожди, я уже в пути".

Мы писали, что российская модель Анастасия Квитко устроила на пляже смелую фотосессию в черном бикини.

При этом в черном мини-бикини Анастасия смогла в очередной раз подчеркнуть сразу и ягодицы, и грудь. Модель повернулась боком и сразу получила сотни комплиментов.

Напомним, русская Кардашьян ослепила размером своего бюста в космическом декольте

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