Відома модель Міла Кузнєцова показала себе і свої неосяжні форми

На фото Міла позує в наряді з великим декольте. Красуня в руках тримала cелфі-палицю і знімала на телефон. Дівчина не посоромилася показати пишний бюст у величезному декольте. Волосся у красуні були зібрані в хвіст, а на тлі можна побачити ще й портрет Кузнєцової, де вона показує великі груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Можете мене привітати, тепер я професійний блогер! Давно шукала хорошу кільцеву лампу і знайшла. З хорошим світлом можна знімати відео та огляди, а найголовніше для дівчат робити якісні фото", - написала Кузнєцова.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Мммм красиво", " я доньці днями замовила. Чує моє серце, сама скористаюся! Вітаю"," Наряд бомба"," прекрасна жінка", " нічого собі. Прийми мої вітання з хорошою покупкою".

Повідомлялося, що українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, вразила фігурою під час спокусливого танцю.

Так, на опублікованому ролику Кузнєцова позує в мокрому купальнику, елегантно рухаючись під звуки музики. Красуня вирішила показати, чим її нагородила природа - її шанувальники це оцінили досить високо.

Нагадаємо, Українка з 13-м розміром прикувала погляди до "бомбочок", змусивши милуватися собою

Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром бюста не стримала емоцій, показавши "близнючок" у пристрасному танці

А ще Politeka повідомляла, що українка з 13-м розміром бюста Міла Кузнєцова запаморочила голову глибоким декольте



