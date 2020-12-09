Поява Ані Лорак на публіці в надто відвертому образі викликала шквал коментарів в Мережі

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 42-річної артистки в Instagram опубліковані кадри, мабуть, зі зйомок новорічних "вогників". Кароліна блиснула відразу всіма принадами, якими її щедро нагородила природа.

Так, співачка показала себе в бежево-кремовій сукні з довгим шлейфом і занадто "вітряним" верхом, а також прекрасним доповненням у вигляді прозорої комбінації. Крім того, спідниця вбрання була доповнена божевільним розрізом, що оголив ніжку знаменитості мало не до непристойності.

"Найкраще і найкрасивіше в світі не можна ні побачити, ні помацати... але можна відчути серцем💓", - підписав фото автор поста.

Яскраво нафарбована Лорак з фіолетовими губами і красиво укладеним хвилями волоссям покрутилася перед ялинкою в такому спокусливому вигляді, отримавши від шанувальників безліч відгуків. Правда, один коментар, можливо, змусить Кароліну понервувати - про її молодого коханця Єгора Гліба.

"Найулюбленіший образ! Обожнюю це плаття !!!❤️❤️👏"

"Така приголомшлива, карколомна просто немає слів😍"

"Ух яка лялечка красуня🌞"

"Єгорка там в Києві і в Москві запалює добряче, бачили його з блондинкою молодою в ресторані, а тітка Лорак все молодиться"

"Хто у неї стиліст, чого у неї за ганчірки триметрові на жорсткій комбінації?"

Нагадаємо, після розлучення в 2019 році з турецьким бізнесеном Муратом Налчаджіоглу Лорак стала з'являтися на спільних фото зі співробітником лейбла Black Star, продюсером Єгором Глібом, який молодший за неї аж на 15 років.

Співачка не приховувала, що їхні стосунки носять романтичний характер і навіть брала бойфренда з собою на гастролі. Однак, вже тривалий час зірка не виставляє знімків з Єгором, можливо, ситуація вже на настільки райдужна? Останній раз хлопця бачили разом зі співачкою на святкуванні дня народження її дочки, 9 червня.

Нагадаємо, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

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