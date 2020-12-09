Відома модель Демі Роуз показала себе в дуже спокусливому образі

На фото Демі позує в штанях і ТОПі. Красуня зібрала волосся в хвостик, а для кадру розвернулася спиною. Дівчина похвалилася пружним "горішком", який так і випирав з наряду. На другому фото Роуз вже показувала себе в боді з великим декольте і окулярах. Бюст прямо випирав з вузенької тканини, але красуню це зовсім не бентежило. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ласкаво просимо в сім'ю", "Ура, ми так пишаємося"," хотіла б я мати кохану людину"," вітаю, Королева", " смачно .. ефектно .... як завжди ... ...", "Ти виглядаєш так приголомшливо", "круто і красиво", "принцеса з Діснея", "Чорна королева", "Богиня любові", "Ти мене надихаєш всім до Єдиного", "Одна з мільйонів, красива дівчина-бомба", "дуже красиво і стильно".

Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз показала новий образ в милому купальнику з сердечками.

Так як модель рекламує білизну і бікіні, вона публікує досить багато кадрів в одному стилі, але це не заважає шанувальникам захоплюватися і нахвалювати Роуз, а також її фігуру. Володіючи шостим розміром бюста, Демі в основному показує його на Селфі.

Нагадаємо, соковита Демі Роуз вигнула спинку і дала помилуватися своїми "персиками" на пляжі

А ще Politeka писала, що серцеїдка Демі Роуз з жаркого ракурсу показала свої обсяги в декольте

Також Politeka повідомляла, що граціозна Демі Роуз дозволила насолодитися своїм тілом в спальні, спекотне фото



