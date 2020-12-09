Відома фотограф і експерт в шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала себе і відповіла на питання
На фото Соня позувала в корсеті і панчохах на бретельках. Красуня скинула одяг і здалася в такому вигляді перед дзеркалом, демонструючи свою фігуру і талію. Образ красуня доповнила головним убором, а знімала себе на телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Привіт. Як досягти такої талії. Є якісь секрети?",- запитала фанатка дівчину.
"Ніяких секретів - у мами така ж талія", - відповіла красномовно Соня і показала себе.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже знімок був опублікований в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.
Повідомлялося, що відомий фотограф і експерт в шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк здивувала розкішним виглядом в сукні незвичайного дизайну.
На фото Соня Плакидюк відображена в яскраво-червоній сукні з накладками на плечах і вельми відвертою зоною декольте. Родзинкою дизайну стали шнурки-зав'язки коміра, кисті яких привертають увагу до грудей знаменитості. Образ доповнили напівпрозорі нейлонові рукавички.
Ми писали, що українська фотограф Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" вразила неймовірною красою, позбувшись білизни.
"Дивишся?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Плакидюк позує без білизни, млосно заглядаючи при цьому в кадр. Ефектності знімку додає той факт, що дівчина розпустила волосся.
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