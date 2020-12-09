Известная фотограф и эксперт в шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк показала себя и ответила на вопрос
На фото Соня позировала в корсете и чулках на бретельках. Красотка сбросила одежду и показалась в таком виде перед зеркалом, демонстрируя свою фигуру и талию. Образ красотка дополнила головнім убором, а снимала себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Привет. Как достичь такой талии. Есть какие-то секреты?", - спросила фанатка девушку.
"Никаких секретов - у мамы такая же талия", - ответила красноречиво Соня и показала себя.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь снимок был опубликован в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.
Сообщалось, что известный фотограф и эксперт в шоу "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк удивила роскошным видом в платье необычного дизайна.
На фото Соня Плакидюк запечатлена в ярко-красном платье с накладками на плечах и весьма откровенной зоной декольте. Изюминкой дизайна стали шнурки-завязки воротника, кисти которых привлекают внимание к груди знаменитости. Образ дополнили полупрозрачные нейлоновые перчатки.
Мы писали, что украинская фотограф Соня Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» впечатлила невероятной красотой, избавившись от белья.
«Смотришь?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Плакидюк позирует без белья, томно заглядывая при этом в кадр. Эффектности снимку добавляет тот факт, что девушка распустила волосы.
Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" раскрыла пикантную деталь отношений с Астафьевой
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