Відома фітнес-модель Ана Чері показала, як тримає тіло в тонусі

На фото Ана позує в чорному топі і білих штанях. Красуня зібрала волосся в хвостики, щоб не заважали. Зірка взяла штангу і почала присідати, щоб напружити м'язи сідниць. Кадри вийшли ефектними і гарячими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"День видобутку в моєму спортивному одязі", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Розрив", "моя любов Чері", "Красива дама", "яка мила маленька Дупа", "це так здорово", "Привіт, як ти", "Чертовски гаряча красуня", " це працює?", "Я великий шанувальник твоєї важкої роботи", "смачне тільце", "ви занадто чарівні", "Здрастуй, сердечко, із задоволенням вітаю тебе, цілу", "Грай з ними, косички", "я хочу стати їх обрядом штанів зараз", "було б весело, якби вона розрізала штани".

Нагадаємо, американська фітнес-модель Ана Чері розкуто показала засмаглі форми під час домашньої зйомки.

У простій білизні і прикрившись накидкою з білої сіточки, Чері позувала на м'якому дивані і повернулася до камери напівбоком, підкресливши тим самим форми з вигідного ракурсу.

Нагадаємо, Ана Чері поплескалася на курорті, приспустивши мокрий топ з плечей

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