Известная фитнес-модель Ана Чери показала, как держит тело в тонусе

На фото Ана позирует в черном топе и белых штанах. Красотка собрала волосы в хвостики, чтобы не мешали. Звезда взяла штангу и начала приседать, чтобы напрячь мышцы ягодиц. Кадры получились эффектными и горячими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"День добычи в моей спортивной одежде", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Разрыв", "Моя любовь Чери", "Красивая дама", "Какая милая маленькая задница", "Это так здорово", "Привет, как ты", "Чертовски горячая красотка", "Это работает?", "Я большой поклонник твоей тяжелой работы", "Вкусное тельце", "Вы слишком очаровательны", "Здравствуй, сердечко, с удовольствием приветствую тебя, целую", "Играй с ними, косички", "Я хочу стать их обрядом штанов сейчас", "Было бы весело, если бы она разрезала штаны".

Напомним, американская фитнес-модель Ана Чери раскрепощенно показала загорелые формы во во время домашней съемки.

В простом белье и прикрывшись накидкой из белой сеточки, Чери позировала на мягком диване и повернулась к камере полубоком, подчеркнув тем самым формы с выгодного ракурса.

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