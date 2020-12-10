Колишня дружина екс-футболіста "Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала себе в гарному настрої

На фото Ірина позує в топіку зі спущеними бретельками на руки. Пишний бюст так і виривався на свободу, але красуню це не бентежило. Зірка знімала себе на телефон, хвалячись своїми достоїнствами фігури і посмішкою. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ Ірина доповнила невеликими трусиками. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Посмішка", - підписав адміністратор групи фото.

Фанати поставили понад 100 лайків і написали коментарі:

"Ти відбитки пальців розмаж по картині, то проблеми можуть бути", що б ми з тобою витворяли в ліжку. Вибух мізків би стався. пройшли б за місяць всю камасутру".



Ми писали, що колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який раніше грав у "Динамо", показала підтягнуті форми в ледь помітній чорній білизні.

Як видно на одному зі Сторі Морозюк, вона вирішила зробити репост свого фото, зробленого в рамках однієї з останніх фотосесій. Під час зйомок Ірина постала в ледь помітній чорній білизні на тоненьких завязочках і захопила пікантним видом на п'яту точку.

Нагадаємо, колишня дружина екс-динамівця Морозюка без штанів і комплексів заманила в своє ліжко, фото

А ще Politeka писала, що колишня дружина зірки "Динамо" Морозюка влаштувала спекотні танці без білизни

Також Politeka писала, що колишня екс-дружина динамівця Морозюка ледь не розірвала топ своїми "м'ячами" і засвітила поцілунок



