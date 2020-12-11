Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе і подружку біля святкової ялинки

На фото красуня здалася в маєчці і штанях, як і подруга Кортні. Дівчата сиділи на великій подушки біля новорічного дерева, яке вже встигли нарядити. Волосся зірка зібрала у високих хвіст, а супутниця залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Краща школярка", - підписала фото красуня.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Я так тебе люблю"," на секунду я подумав, що ти Кім"," найгарячіша сестра"," ми любимо олдскульну кращу подругу"," Новий рік у них вже"," Кортні, ти моя улюблена Мінні"," посилаю вам багато любові і положення у Вашому житті"," те, що Кортні виглядає молодше своїх сестер, - всього лише мета"," завжди підтримую цей культовий дует"," я зараз вдома одна, мені страшно", " мені нудно. Погравши :)".

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На нових кадрах Кардашьян вирішила продемонструвати на собі, як виглядають окремі моделі з її колекції.

На фотографіях зірка позує в різній білизні, демонструючи свою фігуру у всіх можливих позах і ракурсах.

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