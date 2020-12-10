Екс-дружина Єгора Гліба, який зараз перебуває у відносинах з Ані Лорак, опинилася в центрі скандалу

36-річна Тетяна Решетняк, відома як співачка TAYANNA, заявила про роман з Дмитром Клімашенком під час її участі в групі "Гарячий шоколад".

Таку заяву вона зробила в інтерв'ю журналу "Караван" і Маші Єфросиніній.

TAYANNA стверджувала, що дружина продюсера Аніка пробачила зради, тому що Клімашенко ром, а у ромів дозволено багатоженство.

Тетяна нібито кинула бойфренда, після чого її "пішли" з групи. За версією TAYANNA, продюсер зажадав неустойку в 50 тисяч доларів.

А ось сам Клімашенко слова про роман заперечує і запевняє, що Тетяна покинула групу через продюсера Єгора Гліба. У 2013 році співачка народила Єгору сина Даніеля.

"Ні, дивіться, вона дружила, спілкувалася, її сприймали, як свою людину, але ні в якому разі в тій ролі, про яку вона говорила. Це нонсенс, такого не може бути. Це неправда. Її сприймали, як людину, яка наша близька людина, хороша людина. Її любив і батько мій покійний, і моя сім'я, і мама, і сестра, і дружина, і діти. Тобто до неї дуже добре завжди ставилися. Навіть якщо були якісь грішки, то вони залишалися між нами. Це не обов'язково, щоб про це хтось говорив і знав»,-заявив Клімашенко в програмі "Зірковий шлях".

При цьому він визнав, що до Решетняк дуже хороші завжди відчував емоції

"... до сьогоднішнього дня люблю і поважаю. Вона хороша, дуже талановита людина. Просто у неї своєрідний характер. Вона, може, по своїй дурості робила якісь піар-заяви, якісь Тексти не зовсім правильні» на мій погляд", - заявив Клімашенко.

Нагадаємо, TAYANNA і Єгор Гліб розлучилися в 2014 році після трьох років відносин. Решетняк зізналася, що колишній чоловік часто піднімав на неї руку і зраджував їй.

Єгор Гліб поїхав до Москви будувати кар'єру. Зараз він працює саунд-продюсером лейблу Black Star Inc і зустрічається з 42-річною співачкою Ані Лорак.

TAYANNA розповідала, що Єгор Гліб запрошував сина приїхати до нього в Москву і познайомитися з Ані Лорак і її дочкою Софією, але хлопчик відмовився.

«Я його відпускала, але він не дуже горів бажанням летіти кудись з батьком. Він навіть мені сам говорив: "Мама, я з татом бачуся дуже рідко, він мені не тато, він просто мене зробив. Я хочу тебе берегти, я хочу бути з тобою, тому що якщо я поїду, ти залишишся одна. Хто тебе охоронятиме?» - розповіла співачка.

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