Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото Квітко позує в жовтому топіку, який практично не приховав пишний бюст красуні. Дівчина доповнила образ лосинами і бейсболкою. Волосся у моделі були розпущеним, а поруч лежала сумочка. Красуня сиділа в кріслі літака і дивилася у вікно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти вбиваєш мене своєю милою в кінці кінців, я знаю"," така мила і красива", "Круто як стара школа", "ти гарненька, дуже красива, найкрасивіша з усіх"," дуже красива жінка", "дуже красиве" велике "декольте" ВАУ""," Красиво і сексуально по всьому тілу", " Ана ... найкрасивіша і мила ...", "Яка жінка. Елегантне дорогоцінне дуже красиве тіло", "чудово, як завжди".

Ми писали, що популярна російська модель Анастасія Квікто показала чудову фігуру в облягаючому топі.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Квітко позує в облягаючому ТОПі, який максимально підкреслює розкішну фігуру красуні. Крім того, як можна помітити, дівчина приміряла «літні» штани, добивши образ практично непомітним макіяжем.

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