Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото Квитко позирует в желтом топике, который практически не скрыл пышный бюст красотки. Девушка дополнила образ лосинами и бейсболкой. Волосы у модели были распущенными, а рядом лежала сумочка. Красотка сидела в кресле самолета и смотрела в окно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты убиваешь меня своей милой в конце концов, я знаю", "Такая милая и красивая", "Круто как старая школа", "Ты хорошенькая, очень красивая, самая красивая из всех", "Очень красивая женщина", "Очень красивое "БОЛЬШОЕ" декольте "ВАУ"", "Красиво и сексуально по всему телу", "Ана ... самая красивая и милая ...", "Какая женщина. Элегантное драгоценное очень красивое тело", "Замечательно, как обычно".

Мы писали, что популярная российская модель Анастасия Квикто показала восхитительную фигуру в облегающем топе.

Уточним, что на опубликованной фотографии Квитко позирует в облегающем топе, который максимально подчеркивает роскошную фигуру красотки. Кроме того, как можно заметить, девушка примеряла «летние» штаны, добив образ практически незаметным макияжем.

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