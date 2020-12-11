Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MARUV та інші зірки показали, як готуються до свят
На першому кадрі позує Тіна Кароль. Красуня стояла біля новорічної ялинки в шикарній сукні і посміхалася, позуючи для фотографів. Волосся у співачки було розпущеним, а образ дівчина доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.
На другому фото можна побачити українську співачку MARUV. Співачка позувала в червоній нижній білизні, з червоним волоссям і в новорічній шапочці. Красуня доповнила образ панчохами з бантиками. Вона позувала біля ялинки, крутилася, показуючи самий сік.
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Закриває трійку Надя Дорофєєва. Красуня стояла біля святкової ялинки в джинсовому піджаку, який спустила на одному плечі. Дівчина посміхалася і запрошувала фанатів на черговий захід.
На четвертому фото вже була дружина Влада Ями Лілія. Красуня стояла біля новорічної ялинки і посміхалася, хвалячись плоским животиком в чорному топі і штанях. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ доповнив невеликий макіяж.
На останньому кадрі здалася Кортні Кардашьян, красуня позувала в чорній майці і штанях, сидячи на подушці. Поруч із зіркою можна побачити подружку. Парочка розташувалася біля ялинки, яка стояла біля панорамного вікна.
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