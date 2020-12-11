Тина Кароль, Надя Дорофеева, MARUV и другие звезды показали, как готовятся к праздникам

На первом кадре позирует Тина Кароль. Красотка стояла у новогодней елки в шикарном платье и улыбалась, позируя для фотографов. Волосы у певицы были распущенными, а образ девушка дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором фото можно увидеть украинскую певицу MARUV. Певица позировала в красном нижнем белье, с красными волосами и в новогодней шапочке. Красотка дополнила образ чулками с бантиками. Она позировала возле елки, крутилась, показывая самый сок.

Закрывает тройку Надя Дорофеева. Красотка стояла у праздничной елки в джинсовом пиджаке, который спустила на одном плече. Девушка улыбалась и приглашала фанатов на очередное мероприятие.

На четвертом фото уже была жена Влада Ямы Лилия. Красотка стояла у новогодней елки и улыбалась, хвастаясь плоским животиком в черном топе и штанах. Волосы у девушки были распущенными, а образ дополнил небольшой макияж.

На последнем кадре показалась Кортни Кардашьян, красотка позировала в черной майке и штанах, сидя на подушке. Рядом со звездой можно увидеть подружку. Парочка расположилась у елки, которая стояла возле панорамного окна.

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