Скандальна українська співачка MARUV похвалилася бездоганною фігурою, зігнувшись до непристойності в пристрасному танці

Як розповідає Politeka, ролик був опублікований на сторінці зірки в TikTok.

"Комплект від ... 🔥 🔥 🔥 Якщо хочеш такий же, то захочи в онлайн магазин в інсті й замовляй 😉 це обмежений тираж, їх всього 10 штук», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах MARUV спокусливо танцює на камеру, демонструючи свої бездоганні форми в різних позах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

@maruvofficial Комплект от maruv_wear 🔥🔥🔥 если хочешь такой же, то захоти в онлайн магазин в инсте и заказывай😉 Это ограниченый тираж, их всего 10 штук 🙌 ♬ оригинальный звук - ☔️💜

"Якщо хочеш, то можеш зробити круто! Ось можеш же, Анька!", "ух, вогонь", "вау", "ось це бомба", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, показала, як виглядає вдома

MARUV регулярно постить вельми пікантні знімки в екзотичних наряду, не соромлячись демонструвати своє тіло в найрізноманітніших позах. Цього ж разу співачка вирішила показати себе домашню. Хоча фото також виявилося не без родзинки.

"На домашньому", - коротко йдеться в підписі.

Нагадаємо, що пошлячка MARUV заговорила про "кицьок", змусивши зірку 90-х червоніти:»гидко дивитися".

Як повідомляла Politeka, епатажна MARUV в прозорому корсеті й панчохах повипендрювалася з подружками під ялинкою: "знімаємо красу!".

Також Politeka писала, що безсоромна MARUV показала свою любов у вузенькому корсеті: ідеальний кадр.