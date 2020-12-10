Скандальна українська співачка MARUV похвалилася бездоганною фігурою, зігнувшись до непристойності в пристрасному танці
Як розповідає Politeka, ролик був опублікований на сторінці зірки в TikTok.
"Комплект від ... 🔥 🔥 🔥 Якщо хочеш такий же, то захочи в онлайн магазин в інсті й замовляй 😉 це обмежений тираж, їх всього 10 штук», - йдеться в повідомленні.
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Уточнимо, що на опублікованих кадрах MARUV спокусливо танцює на камеру, демонструючи свої бездоганні форми в різних позах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
"Якщо хочеш, то можеш зробити круто! Ось можеш же, Анька!", "ух, вогонь", "вау", "ось це бомба", - пишуть вони.
До цього повідомлялося, що українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, показала, як виглядає вдома
MARUV регулярно постить вельми пікантні знімки в екзотичних наряду, не соромлячись демонструвати своє тіло в найрізноманітніших позах. Цього ж разу співачка вирішила показати себе домашню. Хоча фото також виявилося не без родзинки.
"На домашньому", - коротко йдеться в підписі.
Нагадаємо, що пошлячка MARUV заговорила про "кицьок", змусивши зірку 90-х червоніти:»гидко дивитися".
Як повідомляла Politeka, епатажна MARUV в прозорому корсеті й панчохах повипендрювалася з подружками під ялинкою: "знімаємо красу!".
Також Politeka писала, що безсоромна MARUV показала свою любов у вузенькому корсеті: ідеальний кадр.