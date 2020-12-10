Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова осоромилася витівкою під час відпочинку з друзями
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
"Спасибі, що в моєму житті є друзі! 🙏 Юля і Діма", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно почервонілу Волочкову, у якої буквально заплітається язик. Попри це, зірка нахвалює своїх друзів на весь інтернет.
Томна Дорофєєва ефектно зігнулася на камеру, позбавивши чоловіків спокою: «Чистий кайф»
Кайлі Дженнер блиснула своїми коштовностями в божественному декольте: "Не можу перестати дивитися"
"Холостячка" Ксенія Мішина в нескромному боді показала свої "активи": "Можна обпектися"
У Росії не стало знаменитого актора, хвороба виявилася сильнішою: "Артист з великої літери"
"...якщо вам потрібні Паркани, ворота, що ще ви можете робити? Все ви можете. Сходи. Але головне не це. Ви подивіться, що вони мені привезли... " - розповідає вона.
Звернемо увагу, що після цих слів Волочкова хвалиться привезеними живими раками. А ось коментарі балерина вирішила залишити закритими. Люлі звинувачують зірку в лукавстві, через що на балерину раз по раз валяться хвилі хейту.
До цього ми розповідали, що відома балерина Анастасія Волочкова показала себе і розповіла про 20-річне відео
На фото Волочкова сидить в балетній пачці й пуантах. Волосся в Анастасії були зачесане назад, а образ балерина доповнила прикрасами. Зірка сиділа на підлозі й хвалилася худими ногами, які залишилися нічим не прикриті.
Нагадавши, безпардонна Волочкова розтягнулася в шпагаті й показала, що з нею стало після відпустки
А ще Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" познущалася над Волочковою
Також Politeka повідомляла, що Волочкова в шаленому ультра-міні ледь не засвітила зайве, схрестивши ноги