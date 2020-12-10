Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова осоромилася витівкою під час відпочинку з друзями

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"Спасибі, що в моєму житті є друзі! 🙏 Юля і Діма", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно почервонілу Волочкову, у якої буквально заплітається язик. Попри це, зірка нахвалює своїх друзів на весь інтернет.

"...якщо вам потрібні Паркани, ворота, що ще ви можете робити? Все ви можете. Сходи. Але головне не це. Ви подивіться, що вони мені привезли... " - розповідає вона.

Звернемо увагу, що після цих слів Волочкова хвалиться привезеними живими раками. А ось коментарі балерина вирішила залишити закритими. Люлі звинувачують зірку в лукавстві, через що на балерину раз по раз валяться хвилі хейту.

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На фото Волочкова сидить в балетній пачці й пуантах. Волосся в Анастасії були зачесане назад, а образ балерина доповнила прикрасами. Зірка сиділа на підлозі й хвалилася худими ногами, які залишилися нічим не прикриті.

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