Меган Маркл потрапила в грандіозний скандал після того, як її звинуватили в залякуванні принца Гаррі

Про це розповіла Анджела Левін, яка написала книгу про членів королівської сім'ї, передає talkRADIO.

За її словами, після переїзду до Сполучених Штатів принца Гаррі більше не цікавлять подробиці королівського життя, а також здоров'я його бабусі Єлизавети II.

"Тепер він виглядає просто наляканим кожен раз, коли публічно говорить - побоюючись отримати наганяй від Меган», - розповіла вона.

Разом з тим Левін уточнила, що спроба Гаррі й Меган конкурувати з королівською сім'єю виглядає кумедно.

"Мені весь час здається, що вони вже дійшли до дна, але їм якимось чином вдається закопатися ще глибше. Намагатися змагатися зі списком почестей Її Величності - все одно що, дитяча гра "в дочки матері". Це просто неможливо. Не той у них статус", - підкреслила вона.

Більш того, за словами Левін, якби не одружитися на Меган Маркл, принц Гаррі вже давно б пропав з публічного простору, живучи відносно щасливим життям.

До цього ми розповідали, що принц Едвард і його дружина Софі замінювали Меган Маркл і принца Гаррі на одній із зустрічей королівської сім'ї.

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