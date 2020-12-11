Співачка Ані Лорак порадувала шанувальників свіжим фото і "смачним" образом на ньому

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала знімок у своєму мікроблозі в Instagram. Щаслива Кароліна позувала біля величезної новорічної ялинки, оточена коробками з подарунками різних розмірів.

Співачка вбралася в чорну міні-сукню і стильні босоніжки. Ані кокетливо поставила ніжки, як би ненароком демонструючи публіці свою апетитну красу - тим більше, що їй є, що показати, не дарма ж артистка місяцями потіла в спортзалах, щоб скинути зайві кілограми, якими обзавелася за карантин.

Лорак з розпущеним прямим волоссям і ніжним макіяжем обдарувала глядачів милою посмішкою.

"а серце вірить у дива🎄", - підписала фото зірка, в передчутті свята.

Користувачі кинулися коментувати, не шкодуючи компліментів:

"Ну що тут скажеш, життя наше не передбачуване, але я думаю, ми все таки будемо вірити в чудеса та радіти життю, спасибі Ані, за твою мудрість!!!💖💗💝💋💐"

"Ого, ніжки ідеальні,😍 цілую!😘"

"Ані я вам бажаю найкращого Вашому дому і нехай у вашому домі завжди буде радість"

"Як завжди найкрасивіша, найкраща і найталановитіша!"

Раніше ми повідомляли, Лорак здивувала епатажним образом на постері з анонсом її гастрольного туру. Співачка постала в брутальному шкіряному костюмі світло-коричневого кольору, який найвигіднішим чином підкреслив її соковиту фігурку.

"Нереальна красуня", "невдале фото, стегно ніби окремо від тіла", "Кароліна, у Вас гарне хвилясте волосся, не випрямляйте його", "Думала Мадонна", - відреагувала публіка.

Нагадаємо, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше.