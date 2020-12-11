Певица Ани Лорак порадовала поклонников свежим фото и "вкусным" образом на нем

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм. Счастливая Каролина позировала возле огромной новогодней елочки, окруженная коробками с подарками самых различных размеров.

Певица нарядилась в черное мини-платье и стильные босоножки. Ани кокетливо поставила ножки, как бы невзначая демонстрируя публике свою аппетитную красоту - тем более, что ей есть, что показать, не зря ведь артистка месяцами потела в спортзалах, дабы скинуть лишние килограммы, которыми обзавелась за карантин.

Лорак с распущенными прямыми волосами и нежным макияжем одарила зрителей милой улыбкой.

"«а сердце верит в чудеса»🎄", - подписала фото звезда, в предвкушении скорого праздника.

Пользователи кинулись комментировать, не жалея комплиментов:

"Ну что тут скажешь, жизнь наша не предсказуема, но я думаю, мы все таки будем верить в чудеса и радоваться жизни, спасибо Ани, за твою мудрость!!!💖💗💝💋💐"

"Ого, ножки идеальные,😍 целую!😘"

"Ани я вам желаю самого наилучшего вашему дому и пусть в вашем доме всегда будет радость"

"Как всегда самая красивая,самая лучшая и самая талантливая!"

Ранее мы сообщали, Лорак удивила эпатажным образом на постере с анонсом ее гастрольного тура. Певица предстала в брутальном кожаном костюме светло-коричневого цвета, который самым выгодным образом подчеркнул ее сочную фигурку.

«Нереальная красотка», «Неудачное фото, бедро будто отдельно от тела», «Каролина, у Вас красивые волнистые волосы, не выпрямляйте их», «Думала Мадонна», - отреагировала публика.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.