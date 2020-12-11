Зірки проекту "Танці з зірками", суддя, прима-балерина Катерина Кухар і переможниця останнього сезону, співачка Санта Дімопулос встигають крім кар'єри приділяти увагу і своїй родині

Так знаменитості хваляться, якими красунями ростуть їхні маленькі доньки, у себе в мікроблогах в Instagram.

Як передає Politeka.net, Кухар опублікувала в "сторіз" свіжі кадри, як вони з 6-річною донькою Анастасією наряджають ялинку. Дівчинка старанно вибирала іграшки, показуючи їх мамі, що знімала все, що відбувається, на телефон, і розвішувала на новорічне дерево.

"Дитина дочекалася...", - підписаний один з кадрів. І "процес пішов ..." - інший.

Варто відзначити, темноволоса дівчинка напрочуд схожа на свого батька - артиста українського балету Олександра Стоянова.

Також поділитися своїм щастям вирішила й співачка Санта Дімопулос, яка вирушила з сім'єю на відпочинок після перемоги на "Танцях з зірками".

Зірка виставила в Instagram відео з однорічною донькою Софією, мімімішность якого зашкалює. Усміхнена дівчинка з двома хвостиками заразливо сміялася.

"Всім гарного настрою 😄❤️", - йдеться в пості.

Користувачі кинулися коментувати побачене, відзначаючи, що малятко - копія тата, співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка.

"Які сильні татові гени 🧬, вона зовсім на вас не схожа. Але така милашка"

"Яка ж вона мила, просто принадність❤️ 😍 😘 💋 "

"Дочка схожа на тата, кажуть коли дівчинка копія тато, буде щаслива"

"Татова копія 😻 👍 "

"😘❤️Диво-дивне! 😍"

"Солодка 😻"

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками «раптово заспівала, влаштувавши шалене шоу в гримерці з Нікітюк:»і це ще тверезі".

Як повідомляла Politeka, Катерину Кухар можуть назавжди виключити з проекту"Танці з зірками".

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