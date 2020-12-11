Зірки проекту "Танці з зірками", суддя, прима-балерина Катерина Кухар і переможниця останнього сезону, співачка Санта Дімопулос встигають крім кар'єри приділяти увагу і своїй родині
Так знаменитості хваляться, якими красунями ростуть їхні маленькі доньки, у себе в мікроблогах в Instagram.
Як передає Politeka.net, Кухар опублікувала в "сторіз" свіжі кадри, як вони з 6-річною донькою Анастасією наряджають ялинку. Дівчинка старанно вибирала іграшки, показуючи їх мамі, що знімала все, що відбувається, на телефон, і розвішувала на новорічне дерево.
"Дитина дочекалася...", - підписаний один з кадрів. І "процес пішов ..." - інший.
Варто відзначити, темноволоса дівчинка напрочуд схожа на свого батька - артиста українського балету Олександра Стоянова.
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Також поділитися своїм щастям вирішила й співачка Санта Дімопулос, яка вирушила з сім'єю на відпочинок після перемоги на "Танцях з зірками".
"Всім гарного настрою 😄❤️", - йдеться в пості.
Користувачі кинулися коментувати побачене, відзначаючи, що малятко - копія тата, співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка.
"Які сильні татові гени 🧬, вона зовсім на вас не схожа. Але така милашка"
"Яка ж вона мила, просто принадність❤️ 😍 😘 💋 "
"Дочка схожа на тата, кажуть коли дівчинка копія тато, буде щаслива"
"Татова копія 😻 👍 "
"😘❤️Диво-дивне! 😍"
"Солодка 😻"
Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками «раптово заспівала, влаштувавши шалене шоу в гримерці з Нікітюк:»і це ще тверезі".
Як повідомляла Politeka, Катерину Кухар можуть назавжди виключити з проекту"Танці з зірками".
Також Politeka писала, що спекотна Дімопулос різко розтовстіла після "Танців з зірками", розкрита причина: "я не вірила…»