Співачка Ані Лорак ппохвасталась новою зачіскою і пообіцяла шанувальникам сюрприз
Як передає Politeka.net, 42-річна зірка показала новвие кадри на своїй сторінці в Instagram.
"Ми їдемо на зйомки. Сьогодні буде багато проектів, передач. Так що готуємо сюрприз", - каже артистка.
Лорак записала звернення до шанувальників під час поїздки в авто.
Видно, що артиска вже при повному параді і повністю готова до зйомок. У неї на обличчі професійний макіяж, а волосся ідеально укладені хвилями. Також схоже співачка трохи освітлила кучері. Варто відзначити, з такою зачіскою Лорак стала схожою на російську примадонну Аллу Пугачову.
Катерину Кухар можуть назавжди виключити з проекту "Танці з зірками": нові подробиці
Томна Дорофєєва ефектно зігнулася на камеру, позбавивши чоловіків спокою: «Чистий кайф»
Трагедія розігралася біля одеського ринку "7 кілометр": кадри і подробиці від поліції
Дочки Георгія Гонгадзе виросли і вражають красою: як зараз виглядають дівчата і чим вони займаються
Відзначимо, останнім часом зірка також пристрастилася до" уколів краси " через що втратила свій колишній шарм. Шанувальники навіть насилу впізнають зірку.
"Це взагалі хто? Якась безлиця", - пишуть в мережі.
Пізніше Лорак показала фото з гримерки. На знімку вона відображена в тісній сукні, яка щільно обтягнула її форми. Через такого вбрання особливо чітко проступає кругленький животик. Пікантності образу додає напівпрозора вставка на грудях.
Нагадаємо, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".
Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.
Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше.