Співачка Ані Лорак ппохвасталась новою зачіскою і пообіцяла шанувальникам сюрприз

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка показала новвие кадри на своїй сторінці в Instagram.

"Ми їдемо на зйомки. Сьогодні буде багато проектів, передач. Так що готуємо сюрприз", - каже артистка.

Лорак записала звернення до шанувальників під час поїздки в авто.

Видно, що артиска вже при повному параді і повністю готова до зйомок. У неї на обличчі професійний макіяж, а волосся ідеально укладені хвилями. Також схоже співачка трохи освітлила кучері. Варто відзначити, з такою зачіскою Лорак стала схожою на російську примадонну Аллу Пугачову.

Відзначимо, останнім часом зірка також пристрастилася до" уколів краси " через що втратила свій колишній шарм. Шанувальники навіть насилу впізнають зірку.

"Це взагалі хто? Якась безлиця", - пишуть в мережі.

Пізніше Лорак показала фото з гримерки. На знімку вона відображена в тісній сукні, яка щільно обтягнула її форми. Через такого вбрання особливо чітко проступає кругленький животик. Пікантності образу додає напівпрозора вставка на грудях.

Нагадаємо, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше.