Певица Ани Лорак ппохвасталась новой прической и пообещала поклонникам сюрприз

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда показала новвые кадры на своей странице в Инстаграм.

«Мы едем на съемки. Сегодня будет много проектов, передач. Так что готовим сюрприз», - говорит артистка.

Лорак записала обращение к поклонникам во время поездки в авто.

Видно, что артиска уже при полном параде и полностью готова к съемкам. У нее на лице профессиональный макияж, а волосы идеально уложены волнами. Также похоже певица немного осветлила кудри. Стоит отметить, с такой прической Лорак стала похожей на российскую примадонну Аллу Пугачеву.

Отметим, в последнее время звезда также пристрастилась к "уколам красоты" из-за чего утратила свой былой шарм. Поклонники даже с трудом узнают звезду.

"Это вообще кто? Какая то безлицая", - пишут в Сети.

Позже Лорак показала фото из гримерки. На снимке она запечатлена в тесном платье, которое плотно обтянуло ее формы. Из-за такого наряда особенно четко проступает кругленький животик. Пикантности образу добавляет полупрозраяная вставка на груди.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.