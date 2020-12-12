Популярна співачка Ані Лорак побувала на відомій передачі

Артистка в червоній сукні підкорила красою поруч з ошатним телеведучим і істориком моди Олександром Васильєвим, повідомляє Politeka.net.

Відповідне відео з'явилося на сторінці в Instagram відомої красуні. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Співачка одягла обтягуючу червону сукню з сіточкою в районі декольте, з якого показалися великі груди. Зачіска Ані вражала ідеальністю - акуратні локони і рівний проділ. Можна відзначити, що зірка дуже струнка і відмінно виглядає.

"Отримала величезне задоволення від спілкування з легендарним @alexandre_vassiliev у програмі #МодныйПриговор. Слідкуйте за анонсами!",- написала Лорак.

За годину пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Деяких збентежило обличчя зірки.

"Червоний колір створений для нас! Гарнааа♪", " заради вас навіть подивлюся Модний вирок ♪

Цікаво, що ж таке Ви там робили🤩❤️❤️", " яке гарне плаття! Воно так підкреслює вашу акуратну фігуру. Кароліна, ви дуже хороша ❤️❤️❤️❤️❤️", "Кароліна, Ви нереально красива! шикарна фігура!😍 ", "Все так награно, 2раза " нічого собі, нічого собі"", " Сильно натягнула обличчя😬навіщо? Все було так прекрасно🙁", " Рот все ширше... очі все вже...😑Лорак @anilorak зупинись...молодість все одно не повернути 😨", " фігура відпад, але обличчя...зовсім на себе не схожі", "жахливе обличчя", " така гарненька була (", " Наша ти красуня❤️❤️❤️❤️❤️ми завжди поруч🙏", " Кароліно, Ви прекрасні!!!💐❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше.