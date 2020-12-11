Відома модель Міла Кузнєцова похвалилася своїм неймовірного розміру бюстом

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку дівчини з найбільшою натуральними грудьми в Україні.

Кузнєцова блиснула формами в комбінезоні з глибоким декольте.

Декольте у дівчини виявилося таким великим, що було видно навіть краєчки чорного бюстгальтера.

Довгі біляве волосся дівчини зібрані в високий хвіст, при цьому вона тримає кілька пасом рукою.

Образ доповнить яскравий манікюр і сережки. Кузнєцова хижо дивиться в кадр, змушуючи серця чоловіків битися швидше.

"Така гаряча великі груди", "ти прекрасна", "улюблена моя красуня", "ти неймовірна", "красуня", "неймовірна", "Ось це форми", "ось це розмір", "дуже красиво виглядаєш ти", - захоплюються формами українки користувачі соцмережі.

Раніше українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, вразила фігурою під час спокусливого танцю.

Кузнєцова захопила красою в мокрому купальнику. Вона елегантно рухалася під звуки музики. Красуня вирішила показати, чим її нагородила природа - її шанувальники це оцінили досить високо.

Нагадаємо, українка з 13-м розміром прикувала погляди до "бомбочок", змусивши милуватися собою.

Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром бюста не стримала емоцій, показавши "близнючок" у пристрасному танці.

А ще Politeka повідомляла, що українка з 13-м розміром бюста Міла Кузнєцова запаморочила голову глибоким декольте.