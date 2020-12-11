Відома модель Міла Кузнєцова похвалилася своїм неймовірного розміру бюстом
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку дівчини з найбільшою натуральними грудьми в Україні.
Кузнєцова блиснула формами в комбінезоні з глибоким декольте.
Декольте у дівчини виявилося таким великим, що було видно навіть краєчки чорного бюстгальтера.
Довгі біляве волосся дівчини зібрані в високий хвіст, при цьому вона тримає кілька пасом рукою.
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Образ доповнить яскравий манікюр і сережки. Кузнєцова хижо дивиться в кадр, змушуючи серця чоловіків битися швидше.
"Така гаряча великі груди", "ти прекрасна", "улюблена моя красуня", "ти неймовірна", "красуня", "неймовірна", "Ось це форми", "ось це розмір", "дуже красиво виглядаєш ти", - захоплюються формами українки користувачі соцмережі.
Раніше українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, вразила фігурою під час спокусливого танцю.
Кузнєцова захопила красою в мокрому купальнику. Вона елегантно рухалася під звуки музики. Красуня вирішила показати, чим її нагородила природа - її шанувальники це оцінили досить високо.
Нагадаємо, українка з 13-м розміром прикувала погляди до "бомбочок", змусивши милуватися собою.
Також Politeka писала, що українка з 13-м розміром бюста не стримала емоцій, показавши "близнючок" у пристрасному танці.
А ще Politeka повідомляла, що українка з 13-м розміром бюста Міла Кузнєцова запаморочила голову глибоким декольте.