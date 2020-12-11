Американська фітнес-модель Ана Чері у в'язаному бікіні захопила підтягнутою фігурою під час прогулянки на пляжі

Ана звикла змінювати образи після того, як почала сама створити спортивний одяг і рекламувати її, приміряючи на себе. Тепер спортсменка приділяє увагу не тільки своїм тренуванням в залі і розповідями про здорове харчування, але ще і часто публікує фото в бікіні або лосинах з топіками.

А нещодавно Чері вирушила на відпочинок, звідки продовжує ділитися навіть архівними фото. Тепер на фан-акаунтах також почали ділитися найвдалішими кадрами з Аною. Наприклад, у в'язаному купальнику з квіточкою і високою посадкою на стегнах спортсменка виглядала дуже спокусливо.

"Ідіть по хвилях 🌊 життя не завжди йде так, як ви планували, і все йде в різних напрямках. Ви не можете зупинити хвилі, але можете навчитися рухатися разом з ними. Вони можуть не вести вас в тому напрямку, який ви запланували, але вони приведуть вас саме туди, де ви повинні бути», - сказано на сторінці.

Ось як реагують шанувальники:

«Гарячий бікіні😍; вона гідна сотні листів💌; Hermosa💕 bonita y delisiosa😍; Таке досконалість☺️🔥😍❤️; Уфф гаряча дівчина, звідки ти; твоя чудова краса затуляє гарний краєвид, добрий вечір дорога; Русалка!; Так жарко; дуже красиво ❤️❤; ти така красива і така красива, правда, вау".

Також Ана Чері показала, як тримає тіло в тонусі.

На відео Ана позує в чорному топі і білих штанях. Красуня зібрала волосся в хвостики, щоб не заважали. Зірка взяла штангу і почала присідати, щоб напружити м'язи сідниць. Кадри вийшли ефектними і гарячими.

"День видобутку в моєму спортивному одязі", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі.

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