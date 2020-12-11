Популярна українська співачка Оля Полякова подражнила шанувальників, вийшовши з ванни й скинувши халат
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в TikTok.
"Тільки з ванни вийшла", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому ролику Полякова постає з рушником на голові й в халаті, який грайливо зав'язала, демонструючи ідеальні ноги.
У якийсь момент співачка постає без нього - лише в накидці тілесного кольору, який прикриває бездоганну фігуру зірки. Через те, що накладка тілесного кольору, здається що Полякова повністю без одягу.
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Разом з тим, образ зірки доповнювали зелене волосся, ланцюжок і червоні капці.
"Богиня», «вогонь», «око не відвести», "круто й оригінально", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що Оля Полякова з яскраво-жовтим волоссям показала себе в зухвалому вигляді " прямо з душу»
Не так давно Полякова приєдналася до команди шоу нового шоу «Маска» і тепер періодично приміряє для зйомок найнесподіваніші образи. На цей раз Оля з'явилася в студії й зовсім в ризикованому вбранні: на ній не було нічого крім білого халата і рушники, обв'язаного навколо голови.
Нагадавши, пишногруда Полякова перетворилася до невпізнання і засвітила зайве під халатом.
Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в зухвалому міні покрутила "смачненьким" перед Данилком.
Також Politeka писала, що Оля Полякова не встояла перед блакитнооким і помолоділим Андрієм Данилком.