Популярна українська співачка Оля Полякова подражнила шанувальників, вийшовши з ванни й скинувши халат

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в TikTok.

"Тільки з ванни вийшла", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Полякова постає з рушником на голові й в халаті, який грайливо зав'язала, демонструючи ідеальні ноги.

У якийсь момент співачка постає без нього - лише в накидці тілесного кольору, який прикриває бездоганну фігуру зірки. Через те, що накладка тілесного кольору, здається що Полякова повністю без одягу.

Разом з тим, образ зірки доповнювали зелене волосся, ланцюжок і червоні капці.

"Богиня», «вогонь», «око не відвести», "круто й оригінально", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що Оля Полякова з яскраво-жовтим волоссям показала себе в зухвалому вигляді " прямо з душу»

Не так давно Полякова приєдналася до команди шоу нового шоу «Маска» і тепер періодично приміряє для зйомок найнесподіваніші образи. На цей раз Оля з'явилася в студії й зовсім в ризикованому вбранні: на ній не було нічого крім білого халата і рушники, обв'язаного навколо голови.

Нагадавши, пишногруда Полякова перетворилася до невпізнання і засвітила зайве під халатом.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в зухвалому міні покрутила "смачненьким" перед Данилком.

Також Politeka писала, що Оля Полякова не встояла перед блакитнооким і помолоділим Андрієм Данилком.