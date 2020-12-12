Українська співачка Настя Каменських покрутилася перед камерою, показуючи свій новий імідж із зачіскою з дрібними кучериками

Не так давно популярна українська співачка розповіла в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці, що стала володаркою премії «Пісня року 2020» від «музичної платформи» за трек «A HUEVO», про що поспішила розповісти про успіхи в цілому і подякувати шанувальникам.

Після цього зірка також опублікувала кілька фото в новому образі у себе в сторіз, які з'явилися також і на фан-акаунтах. Справа в тому, що багатьом сподобалася зачіска співачки – маленькі кучерики, які зробили Настю Каменських схожою на Тіну Кунакі – популярну модель зі смаглявою шкірою і пишними кучерявими локонами.

Свій образ після концерту Настя доповнила також білою майкою, бежевим болеро і спортивними лосинами з камуфляжним забарвленням.

Настя подякувала за нагороду і зізналася, що дуже рада її отримати.

"Для мене величезна радість, що вам сподобався цей запаморочливий і пристрасний мікс двох культур-мексиканської та української!",- написала зірка.

Вона також поділилася своїм знімком з червоної доріжки премії. На ньому Настя позує в ефектному сріблястому платті до самої підлоги з високим розрізом на спідниці. Наряд виконаний з дуже тонкої блискучої тканини, під якою просвічується чорна білизна красуні.

"Вітаю! Ви заслужили її«, " вітаю, зачіска відпад!«,» фігурка просто вогонь«, " неймовірна! Вітаю Тебе! Трек бомба і не гірше ніж Vibe! Чекаємо нагороду і за Vibe. Здалося, що волосся підстригла", "красуня», «Настуся від душі привітання», "дуже ніжна", - пишуть люди.

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