Украинская певица Настя Каменских покрутилась перед камерой, показывая свой новый имидж с прической с мелкими кудряшками

Не так давно популярная украинская певица рассказала в социальной сети Инстаграм на своей странице, что стала обладательницей премии «Песня Года 2020» от «Музыкальной Платформы» за трек «A HUEVO», о чем поспешила рассказать об успехах в целом и поблагодарить поклоннив.

После этого звезда также опубликовала несколько фото в новом образе у себя в Сториз, которые появились также и на фан-аккаунтах. Дело в том, что многим понравилась прическа певицы – маленькие кудряшки, сделавшие Настю Каменских похожей на Тину Кунаки – популярную модель со смуглой кожей и пышными кудрявыми локонами.

Свой образ после концерта Настя дополнила также белым крошечным топом, бежевым болеро и спортивными лосинами с камуфляжной расцветкой.

Настя поблагодарила за награду и призналась, что очень рада ее получить.

«Для меня огромная радость, что вам понравился этот головокружительный и страстный микс двух культур - мексиканской и украинской!», - написала звезда.

Она также поделилась своим снимком с красной дорожки премии. На нем Настя позирует в эффектном серебристом платье до самого пола с высоким разрезом на юбке. Наряд выполнен из очень тонкой блестящей ткани, под которой просвечивается черное белье красотки.

«Поздравляю! Вы заслужили её», «Поздравляю, прическа отпад!», «фигурка просто огонь», «Невероятная! Поздравляю Тебя! Трек бомба и не хуже чем Vibe! Ждем награду и за Vibe. Показалось, что волосы подстригла», «Красавица», «Настенька от души поздравления», «Очень нежная», - пишут люди.

Напомним, хулиганка Каменских демонстративно сбросила одежду и показала всю себя: "Солидные формы!".

Как сообщала Politeka, томная Каменских соблазнила взглядом, Потап не сдержал эмоций: «О мой бог!».

Также Politeka писала, что сочная Каменских в шляпке и без лифчика пленила смелым вырезом до пупка: "Настя, что ты делаешь..."

https://www.youtube.com/watch?v=zeItXN5heDs