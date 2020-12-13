Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в свіжому образі
На фото Емілі позує в білих штанях і ТОПі. Зірка посміхається і тримає в руках букет квітів. Красуня залишила волосся розпущеним, а образ доповнила браслетом на руці. Дівчина цього разу виглядала мило і свіжо, хоча знімок є архівним. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
Фанати поставили кілька десятків лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Заворожуєш, така заманює".
Ми писали, що американська супермодель Емілі Ратаковскі з Victoria's Secret підкорила досконалою фігурою у вузькій сукні.
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Зірка продемонструвала шикарні форми з усіх боків, завдяки такому відвертому вбранню. Ратаковскі була в короткому обтягуючому платті, яке підкреслило її груди і пружні сідниці: "принадність!"
Пишний бюст під вузькою тканиною пікантно випирав, а соковиті сідниці просто приманювали погляд.
Повідомлялося, що всесвітньо відома супермодель Емілі Ратаковскі з Victoria's Secret показала бездоганну фігуру, елегантно приспустивши сукню.
На фотографії Ратаковскі позує в яскраво-червоній сукні, яку вирішила ефектно приспустити. Доповнювали і без того ідеальний образ знаменитості гарний макіяж і червона помада.
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А ще Politeka писала, що вагітна Ратаковскі з Victoria's Secret вразила новими розмірами в облягаючому вбранні
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