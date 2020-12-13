Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в свіжому образі

На фото Емілі позує в білих штанях і ТОПі. Зірка посміхається і тримає в руках букет квітів. Красуня залишила волосся розпущеним, а образ доповнила браслетом на руці. Дівчина цього разу виглядала мило і свіжо, хоча знімок є архівним. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили кілька десятків лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Заворожуєш, така заманює".

Ми писали, що американська супермодель Емілі Ратаковскі з Victoria's Secret підкорила досконалою фігурою у вузькій сукні.

Зірка продемонструвала шикарні форми з усіх боків, завдяки такому відвертому вбранню. Ратаковскі була в короткому обтягуючому платті, яке підкреслило її груди і пружні сідниці: "принадність!"

Пишний бюст під вузькою тканиною пікантно випирав, а соковиті сідниці просто приманювали погляд.

Повідомлялося, що всесвітньо відома супермодель Емілі Ратаковскі з Victoria's Secret показала бездоганну фігуру, елегантно приспустивши сукню.

На фотографії Ратаковскі позує в яскраво-червоній сукні, яку вирішила ефектно приспустити. Доповнювали і без того ідеальний образ знаменитості гарний макіяж і червона помада.

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