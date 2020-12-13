Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе і розповіла про головне

На фото Юлія позує в білому топі і шортиках . Красуня потягнула за останнє, показуючи, що ховає під ними. Мішура стояла біля ліжка і знімала себе на телефон в дзеркало. Як можна зрозуміти, зірка тільки прокинулася і вирішила зробити кадр в спальні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Головне-теплі шкарпетки", - написала Юлія під фото.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:

"Люблю", " сині кола-це фонтани?", "Крута дівчинка".

Ми писали, що українська фітнес-модель Юлія Мішура похвалилася ідеальним тілом і пояснила, навіщо жінкам потрібно тренуватися.

На цей раз вона постала перед шанувальниками в одних лише чорних трусах і мініатюрному білому топі, крізь який у всіх подробицях просвічувалися груди.

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На знімку мішура позує в роздягальні перед дзеркалом в короткому чорно-білому топі і спортивних лосинах, які обтягують її стрункі ноги і дозволяють продемонструвати накачані сідниці.

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