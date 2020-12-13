Відома співачка Настя Каменських показала, як проходять вихідні
На фото Настя сиділа в спортивній кофті, а волосся залишила розпущеним. Дівчина сиділа в гримерці, а навколо можна побачити інших людей, які наводили красу на обличчі співачки. Зірка, як можна зрозуміти, готувалася до чергового заходу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Робота, робота, робота", - підписала Настя фото і вказала, що на годиннику зараз 8.40 ранку.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадр був викинутий в сторіс Instagram, але так і хочеться додати:"досконалість".
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Ми писали, що Настя Каменських у сукні зі сміливим вирізом похвалилася своїм новим досягненням.
"Для мене величезна радість, що вам сподобався цей запаморочливий і пристрасний мікс двох культур-мексиканської та української!",- написала зірка.
Вона також поділилася своїм знімком з червоної доріжки премії. На ньому Настя позує в ефектному сріблястому платті до самої підлоги з високим розрізом на спідниці.
Ми повідомляли, що українська співачка Настя Каменських захопила виглядом своєї фігури в білизні.
На одному з фото Каменських відображена в мереживному корсеті. Вона грайливо торкається пальцем губи і дивиться в сторону.
Нагадаємо, спекотна Каменських засвітила, що у неї під сукнею, прямо на червоній доріжці
А ще Politeka писала, що хуліганка Каменських демонстративно скинула одяг і показала всю себе
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