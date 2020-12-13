Відома співачка Настя Каменських показала, як проходять вихідні

На фото Настя сиділа в спортивній кофті, а волосся залишила розпущеним. Дівчина сиділа в гримерці, а навколо можна побачити інших людей, які наводили красу на обличчі співачки. Зірка, як можна зрозуміти, готувалася до чергового заходу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Робота, робота, робота", - підписала Настя фото і вказала, що на годиннику зараз 8.40 ранку.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадр був викинутий в сторіс Instagram, але так і хочеться додати:"досконалість".

Ми писали, що Настя Каменських у сукні зі сміливим вирізом похвалилася своїм новим досягненням.

"Для мене величезна радість, що вам сподобався цей запаморочливий і пристрасний мікс двох культур-мексиканської та української!",- написала зірка.

Вона також поділилася своїм знімком з червоної доріжки премії. На ньому Настя позує в ефектному сріблястому платті до самої підлоги з високим розрізом на спідниці.

Ми повідомляли, що українська співачка Настя Каменських захопила виглядом своєї фігури в білизні.

На одному з фото Каменських відображена в мереживному корсеті. Вона грайливо торкається пальцем губи і дивиться в сторону.

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