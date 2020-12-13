Шерон Стоун, Ніколь Кідман, Дженніфер Лопес і інші голлівудські зірки влаштували кумедний різдвяний челендж

Знаменитості цього разу вирішили зробити фотошоп фотографій. На них зірки посадили до себе на плечі або себе на плечі інших людей, завдяки чому картинки вийшли дуже кумедними.

На першому фото здалася Шерон Стоун. Красуня сиділа на плечі у Саші Барон Коена. Чоловік був без одягу і білизни, а прикрив свою гідність медичної маскою. Актор посміхнувся і підняв палець вгору. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому фото була Джей Ло. Красуня позувала зовсім без одягу і білизни. Зірка спокусливо вигнулася, а співак Ленні Кравіц у неї з'явився не на плечі, а на п'ятій точці. Чоловік був у джинсах і з голим торсом.

Закриває трійку Ніколь Кідман. Красуня приспустила блузу, а рукою погладила тіло. На плечі у актриси можна побачити Міка Джаггера з групи The Rolling Stones.

На четвертому кадрі можна побачити Керрі Вашингтон. Дівчина була в топі і білих штанях, а на плечі можна побачити Кеті Перрі в дивному костюмі.

Закриває п'ятірку Наталі Портман. Зірка здалася в червоній сукні без бретелей і білизни. Красуня спокусливо дивилася в кадр, а на плечі можна побачити Кет Деннінгс.

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