Шэрон Стоун, Николь Кидман, Дженнифер Лопес и другие голливудские звезды устроили забавный рождественский челлендж

Знаменитости в этот раз решили сделать фотошоп фотографий. На них звезды посадили к себе на плечи или себя на плечи других людей, благодаря чему картинки получились очень забавными.

На первом фото показалась Шэрон Стоун. Красотка сидела на плече у Саши Барон Коэна. Мужчина был без одежды и белья, а прикрыл свое достоинство медицинской маской. Актер улыбнулся и поднял палец вверх. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором фото была Джей Ло. Красотка позировала совсем без одежды и белья. Звезда соблазнительно выгнулась, а певец Ленни Кравиц у нее появился не на плече, а на пятой точке. Мужчина был в джинсах и с голым торсом.

Закрывает тройку Николь Кидман. Красотка приспустила блузу, а рукой погладила тело. На плече у актрисы можно увидеть Мика Джаггера из группы The Rolling Stones.

На четвертом кадре можно увидеть Керри Вашингтон. Девушка была в топе и белых штанах, а на плече можно увидеть Кэти Перри в странном костюме.

Закрывает пятерку Натали Портман. Звезда показалась в красном платье без бретелек и белья. Красотка соблазнительно смотрела в кадр, а на плече можно увидеть Кет Деннингс.

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