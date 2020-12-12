Українська модель Міла Кузнєцова вразила розкішним бюстом 15-го розміру, примірявши екстравагантний купальник

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

"Сьогодні в @svitsketv на @1plus1_ua о 23.15 дивимося сюжет про володарку 15 розміру грудей, тобто мене) а це найбільша в Україні! Якщо Вам захочеться обговорити, то я ще й найскромніша дівчина", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кузнєцова позує в екстравагантному купальнику, який максимально оголює її «великий калібр». Сама красуня при цьому приймає різні пози, демонструючи головну гордість.

"Ти виглядаєш просто неймовірно", "пожежа», «Беліссімо», «бездоганний вигляд», "чертовски круто виглядаєш", - пишуть її шанувальники.

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На фото Міла позує в наряді з великим декольте. Красуня в руках тримала Селфі-палицю і знімала на телефон. Дівчина не посоромилася показати пишний бюст у величезному декольте. Волосся у красуні були зібрані в хвіст, а на тлі можна побачити ще й портрет Кузнєцової, де вона показує великі груди.

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